Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde korkunç bir kaza yaşandı. Kaza nedeniyle üç pilot yarış dışı kalırken, aracı takla atan Zhou'nun ve Albon'un durumunun iyi olduğu ifade edildi. İşte o anlar...