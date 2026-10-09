Fon’da dezenformasyonun perde arkası A Haber’de: “FETÖ pişiriyor, muhalefet servis ediyor!”

Gazeteci Zafer Şahin, fon soruşturması üzerinden iki bakanı hedef alan iddialara tepki göstererek Türkiye’ye yönelik bir operasyon yürütüldüğünü savundu. İddiaların FETÖ tarafından ortaya atılıp muhalefet ve bazı medya figürleri aracılığıyla yayıldığını öne süren Şahin, “Bu kusursuz bir beşinci kol faaliyetidir” dedi ve asıl hedefin Başkan Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olmasını engellemek olduğunu ileri sürdü.