Fon vurgununda devlet devreye girdi! 5 kişi parayı iade etti

Fon soruşturmasında devletin attığı adımlara ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 207 kişi hakkında işlem yapılırken, 85 şüpheli tutuklandı. TMSF bünyesinde açılan gönüllü iade hesabına ise 5 kişi haksız kazanç sağladığı değerlendirilen paraları geri ödedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iadelerin soruşturmayı sonlandırmadığını belirtirken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ödemelere ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.