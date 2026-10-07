Çeşme Belediyesi'nde evrak imhasına jandarmadan suçüstü

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında 12 şüpheliye yönelik 7 Ekim 2026 günü saat 06.30'da İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, evrakları yakarak yok etmeye çalışan şüphelilere suçüstü müdahalede bulundu.