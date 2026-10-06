TÜRSAB'tan haksız rekabet uyarısı: Yabancılar da yasal düzenlemelere uysun

Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşan dijital konaklama ve seyahat platformlarına yönelik yasa teklifi tartışmaları sürerken, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yabancı dijital platformlara hiçbir ayrıcalık tanınmaması gerektiğinin altını çizen Bağlıkaya, yerli acentelerle haksız rekabetin önlenmesi için tek çözümün yabancı şirketlerin de Türkiye'de şirket kurarak vergi ve denetimlere tabi olması olduğunu vurguladı.