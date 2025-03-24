Firari FETÖ’cüden Ekrem İmamoğlu’na oy! Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51 tutuklu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarisi Halis Tunç, Hollanda'da İmamoğlu için oy kullandı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan FETÖ'cü Tunç Yunanistan'a Türkiye'nin denizlerdeki gizli planlarını satmıştı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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