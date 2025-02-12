Filistinlilere 2. Nekbe mi yaşatılacak? Orta Doğu’nun kanayan yarası: Filistin

İşgal ettiği topraklarda 14 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan eden İsrail, bir gün sonrasında da Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmuştu. İşte bu nedenle 15 Mayıs'ı "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak anıyor Filistinliler. Ve şimdi tarih 2025. İsrail ve onun hamisi konumundaki ABD, Filistinlilere ikinci bir Nekbe daha yaşatmak istiyor. İşte A Haber’in bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haber…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN