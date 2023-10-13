Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa A Haber'de: Gazze'de yaşanan soykırım, katliamdır

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'in sorularını yanıtladı. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteleyen Mustafa, İsrail'in Gazze'ye karadan girmek için hazırlık yaptığını söyledi. Batı'nın ve ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösteren Mustafa, "Tuzağa düştüler, tarafsızlıklarını yitirdiler" ifadesini kullandı.

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