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Filistin Devlet Başkanı Abbas Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara'da! İki liderden görüşme sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 23.08.2022 20:03
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Filistin davasına olan desteklerinin süreceğini belirtirken, İsrail ile olan ilişkilerin Filistin'e verilen desteği etkileyemeyeceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
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