21 Ekim 2024, Pazartesi
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FETÖ’nün kirli parasını kim yönetecek?
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgüt içinde panik havası var. Cenazesi gömülmeden taht kavgası başladı. FETÖ kaç parçaya bölünecek? FETÖ’nün kirli para trafiği ne olacak? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kuran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.