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FETÖ’nün gıda zincirleri yapılanması | Muvazzaf askerler nasıl tespit edildi? Nasıl para akladı?

FETÖ'nün gıda zincirleri yapılanması | Muvazzaf askerler nasıl tespit edildi? Nasıl para akladı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 16:00
İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ güncel yapılanmasına yönelik operasyonda örgüte finansman sağladıkları belirlenen şüphelilerin 40 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Örgüt üyeleri terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Benzer bir yapılanma Maydonoz Döner ve Kral Döner üzerinden de yapılmıştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
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FETÖ’nün gıda zincirleri yapılanması | Muvazzaf askerler nasıl tespit edildi? Nasıl para akladı?
FETÖ’nün gıda zincirleri yapılanması!
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