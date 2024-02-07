FETÖ’nün devlete ilk saldırısı: MİT kumpası! 7 Şubat kumpasının üzerinden 12 yıl geçti

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devletine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon 7 Şubat MİT kumpası. Üzerinden tam 12 yıl geçti. Emniyet ve yargı kurumlarına sızan FETÖ'cülerin kurduğu kumpas nasıl bozuldu? Hedefte kim vardı ve belki de en önemli soru; FETÖ'cü hainler o gün hedeflerine ulaşsaydı nasıl bir Türkiye olacaktı? A Haber 7 Şubat MİT kumpasının 12. yılında bu sorulara yanıt aradı. İşte tüm detaylar…

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