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FETÖ’nün devlete ilk saldırısı: MİT kumpası! 7 Şubat kumpasının üzerinden 12 yıl geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 13:15
FETÖ'nün  Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devletine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon 7 Şubat MİT kumpası. Üzerinden tam 12 yıl geçti. Emniyet ve yargı kurumlarına sızan FETÖ'cülerin kurduğu kumpas nasıl bozuldu? Hedefte kim vardı ve belki de en önemli soru; FETÖ'cü hainler o gün hedeflerine ulaşsaydı nasıl bir Türkiye olacaktı? A Haber 7 Şubat MİT kumpasının 12. yılında bu sorulara yanıt aradı. İşte tüm detaylar…
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