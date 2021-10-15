FETÖ'nün A Haber'i işgal davası! ByLock kayıtları deşifre oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönem Beşiktaş'ta olan A Haber'in de aralarında olduğu Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan darbeci askerler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in darbeci askerlere, polislerin kapattığı yolu açtırdıkları tespit edildi. Ayrınıtları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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