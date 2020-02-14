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14.02.2020

FETÖ'den tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un hakim karşısında - Video

Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.

İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı.

Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi.

Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi.

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