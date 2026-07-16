FETÖ'cü Hainlerin Suikast Planı: O Gece Marmaris'te Neler Yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbecilerin öncelikli hedeflerinden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Marmaris'te bulunan Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere gönderilen timin izlediği güzergah, hazırladığı saldırı planı ve o gece yaşanan kritik gelişmeler, darbe girişiminin 10. yılında yeniden gündeme geldi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, FETÖ'cü darbecilerin Marmaris'te uygulamaya çalıştığı suikast planını ve darbe gecesinde yaşananları A Haber ekranlarında tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi.