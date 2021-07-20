FETÖ'cü Erkan Irmak örgütün kurban oyununu ifşa etti: Paraların nereye gittiği belli değil

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri karıştıkları skandalları ve örgütün karıştığı olayları itiraf etmeye devam ediyor. FETÖ'cü Salim Zeybek 'Adil Öksüz' itirafının ardından bir itiraf da FETÖ’cü Erkan Irmak'tan geldi. Irmak, Örgütün yıllarca topladığı kurban paralarının küçük bir kısmı ile kurban kesimi yapılırken paranın büyük bir kısmının ise nereye gittiğinin net olarak belli olmadığını söyledi. İşte Irmak'ın o itirafları...