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FETÖ ve PKK'ya üst düzey darbe! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? | İşte firari FETÖ'cüler

A Haber
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Giriş: 20.05.2021 12:39
Güncelleme:20.05.2021 13:26
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst düzey bir FETÖ’cünün yakalandığı müjdesini verdi. Peki yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? Yakalan üst düzey FETÖ'cü neler anlattı? Terör örgütlerine sınır ötesi operasyonların kodları neler? AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Bunları ancak büyük ve güçlü devletler yapabilir. Olağanüstü koşullarda bile devlet olmanın gereğini yerine getiren bir Türkiye görüyoruz." dedi.
Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? YAKALANAN ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ KİM?
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Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim?
Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim?
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