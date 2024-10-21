21 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
FETÖ terör örgütü için çarpıcı sözler: Bitti demek için erken

FETÖ terör örgütü için çarpıcı sözler: Bitti demek için erken

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2024 12:36
Vatan haini Fetullah Gülen öldü. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ bitti demek için erken
"FETÖ bitti demek için erken"
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Türkiye bir pislikten kurtuldu
"Türkiye bir pislikten kurtuldu"
FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor?
FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor?
Reuters Fetullah Gülen’i aklamaya çalıştı!
Reuters Fetullah Gülen'i aklamaya çalıştı!
İşte teröristbaşının kaldığı son ev
İşte teröristbaşının kaldığı son ev
FETÖ’de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler!
FETÖ'de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler!
FETÖ’nün yerine kim geçecek?
FETÖ'nün yerine kim geçecek?
Katil İsrail Beyrut’u vurmaya devam ediyor
Katil İsrail Beyrut'u vurmaya devam ediyor
İşgalci İsrail yine Beyrut’u vurdu!
İşgalci İsrail yine Beyrut'u vurdu!
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Daha Fazla Video Göster