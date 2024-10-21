FETÖ terör örgütü için çarpıcı sözler: Bitti demek için erken

Vatan haini Fetullah Gülen öldü. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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