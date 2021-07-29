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FETÖ lobisinde "Kabil Havalimanı" paniği! ABD'ye yalvardı

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Giriş: 29.07.2021 12:34
ABD'deki FETÖ lobisinin hedefinde bu kez Türkiye'nin Biden yönetimiyle yaptığı Kabil Havalimanı görüşmeleri var. Eski CHP Milletvekili olan firari FETÖ'cü Aykan Erdemir,  ABD'de bir dergiye yazdığı yazıda Biden'a mesaj gönderdi. Erdemir, ABD'ye tam anlamıyla "Kabil Havalimanını Türkiye'ye vermeyin" diye yalvardı.
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