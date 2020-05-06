FETÖ hesabının sahibi Hüseyin Yılmaz'dan bomba itiraf: İmam talimat verir biz yazardık | Video

Gaziantep’te tutuklanan FETÖ hesabı @kacsaatolduson'u çalıştıran Hüseyin Yılmaz, ifadesinde FETÖ’ye hizmet eden sosyal medya hesaplarının nasıl işletildiğine ve kimlerin talimatları ile paylaşım yapıldığına dair bomba niteliğinde itiraflarda bulundu.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Fethullahçı Terör Örgütü'nün @kaçsaatolduson isimli propaganda hesabını kullandığı belirlenince geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp dün akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Yılmaz ifadesinde söz konusu hesapta yazılacaklarının FETÖ imamlarından talimat şeklinde geldiğini söyledi.

"RENKLENDİRME SİSTEMİ UYGULADIK"

Gaziantep'teki bir adreste yakalanan Yılmaz, "Daha önceleri sadece örgütsel hesaplar açılması talimatı veren örgüt,17/25 Aralık sürecinden sonra renklendirme sistemine geçti. Bu anlamda 2014 yılından sonra sadece mahrem hizmetlilerin bildiği hesaplar açma talimatı verildi, bunun için danışmanlık biriminden takip başladı. Her ile hedefler verildi. Sorumluları tek tek bölgeleri gezdiler. Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar, hesap açma talimatı verildi ve her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu olan kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak onların görüşleri doğrultusunda algı yaratarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak ve seçilmiş hükümeti yıpratmaktır. Takipçi sayısının arttırılması için gerekirse takipçi satın alınması söylendi. Bu yapıda büyük bölgeler küçük bölgeleri, küçük bölgelerde illeri takip ediyordu. En tepede Türkiye sorumlusu vardı. Burada verilen hedef Lobi yapmaktı. Siyasetçilerle irtibata geçip yönlendirme yapılabileceği, muhalif hesaplardan örgütün doğrudan savunulmaması ama gerektiğinde haksızlıklara değinilebileceği söylendi.15 Temmuza kadar bu şekilde devam etti" dedi.

"KRİPTO RÜTBELİ PERSONELLERDEN BİLGİ ALINIYORDU"

Yılmaz şöyle devam etti: Yine bu renkli hesaplar sayesinde sürekli twitter tag çalışması yapılıyordu. Ayrıca örgüt tarafından kullanıldığını bildiğim ancak kullanıcısını bilmediğim "@sarayuşakları" ve "@kulisyıldızı veya @yıldızkulisi" isimli hesaplar üzerinden emniyet içerisinde görevli personellerin karışmış oldukları sansasyonel sayılabilecek tarzda olayları emniyet içerisinde yer alan kripto rütbeli personellerden bilgi alarak olayları ifşa ederlerdi, "@darbetiyatrosu" isimli hesap ise 15 Temmuz Darbe teşebbüsünü Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetin kurguladığı bir tiyatro gibi gösteren paylaşımlarda bulunurdu, bu hesapların söylemiş olduğum şekilde yapmış olduğu paylaşımları örgütün talimatları doğrultusunda yaptıklarını bulunmuş olduğum ve şu an hatırlamadığım bir ortamda duymuştum.

Hüseyin Yılmaz şöyle konuştu: 2014 yılında talimat üzerine "Kaçsaatolldu" kullanıcı adlı hesabı aktive edip, zaman zaman kullanıcı adını değiştirerek kullanmaya başladım, yapılacak paylaşımların Örgüt içerisindeki yöneticiler bildirirdi, yönlendirmeler üzerine paylaşımlar yapardık. Bu açılan sosyal medya hesaplarının her ay takipleri yapılır ve takipçi sayısı arttırılması gerekirse takipçi satın alınması ve hesapların etkinliğinin arttırılması konuları konuşulurdu. Ayrıca yapılacak olan paylaşım içerikleri hesap kullanıcılarının ve Danışmanın(Adil ya da Fatih (A/K)) dahil olduğu Bylock grubu üzerinden Danışman tarafından iletilirdi. Yine bu dönemde günlük haber ile suç teşkil etmeyen hükümet aleyhine paylaşımlar yapıyordum ayrıca tag çalışmaları yapıyordum. Bu aylık takipleri bölge danışmanları yapıyordu.

"PAYLAŞIMLAR İÇİN TALİMATLAR GELİYORDU"

Yılmaz çarpıcı itiraflarını şöyle sürdürdü: @kacsaatolduson hesabı bir y��l kadar yani 2015 sonlarına doğru Adil ya da Fatih (A/K) isimli şahıs bana ailemle aram olmadığını kasterederek "Kaçsaatolldu" isimli hesabı bize yani örgüte devret dedi. Bu şahıs o dönem Malatya bölgesi danışmanıydı. Zaten bu hesapların örgütün olduğunu söyledi ve bende verdim. Ben bu hesabı kullanmaya başladığımda twitter üzerinde X isimli kullanıcının hesabından bana paylaşımlarımla ilgili talimatlar geliyordu. X isimli twitter hesabı bildiğim kadarı ile Almanya Ülkesinde bulunan ve Türkiye'deki tüm sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin sorumlusuydu. Ben ve diğer yöneticiler bu şahıstan gelen talimatlara yönelik paylaşım yapıyorduk. Bu talimatlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini eleştirerek algı oluşturma yönünde haberlerin paylaşılmasıydı.

"TELEGRAM'DAN TALİMAT VERİRDİ"

2014-2015 yıllarında yukarıda bahsettiğim X isimli twitter hesabının kullanıcısı olan aynı zamanda da Türkiye'deki örgüte ait sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin en üstünde bulunan isim olan Furkan/ Alper kod isimli şahıs bir Telegram grubu kurdu ve tüm sosyal medya adminlerini bu gruba aldı. Bu grupta hatırladığım kadarı ile 17 kişi vardı. Bu grupta hesabı 30.000 takipçi üzerinde bulunanların yanı sıra kendisinin altında birden fazla hesap olan şahıslar da vardı. Bunlar sadece muhalif hesaplardı. Burada Furkan(k) bu hesaplarda ne tip paylaşımlar yapılacağı ile ilgili talimatlar verirdi. Bir iki ay sonra tedbiren bu grubu kapattılar ve bilgi akışı danışmanlar üzerinden gelmeye başladı.

"HEDEF HÜKÜMETİ YIPRATMAKTI"

Örgüt danışmanlar ve Furkan/Alper(k) üzerinden benden ve diğer hesap yöneticilerden 15 Temmuz Darbe teşebbüsü öncesinde özellikle 17-25 Aralık olayları hakkında paylaşımlar yapılarak konunun gündemde tutulması bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini yolsuzlukla, suçlayarak toplumda algı yapılması istenmişti ancak 15 Temmuz sonrası yapılacak paylaşımlarla alakalı özel olarak bir talimat gelmedi, zaten ben 2016 Mayıs ayında hesapları devrettim son olarak da 2019 yılı Nisan ayında aldım ancak genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini yıpratacak paylaşımlar yapılması yönünde talimat vardı. 2014 yılında örgüt sosyal medyanın popülerliğinin artmasından dolayı eylem ve faaliyetlerini sosyal medya üzerine taşımaya bu şekilde daha fazla insanlara, düşüncelere ulaşarak toplumda algı yaratabilmeyi, örgütten olan ya da olmayan herkesle etkileşim haline geçmeyi hedefledi. Bunu yeni bir güç olarak gördü ve bunun için bir yapı oluşturdu diyebilirim. Ama bunu yaparken de çok sıkı bir gizlilik takip etti.

"ÖRGÜT DANIŞMANLARI SORUMLUYDU"

Bu sosyal medya işinden bölgelerde Danışman'lar sorumluydu. Danışmanlar kendi bölgelerinde bütün sosyal medya hesap ve hesap yöneticilerini bilirlerdi. Bu hesapların tamamı örgüt tarafından talimat ile yönlendirilirdi. Bende Gaziantep bölgesine bağlı Malatya küçük bölgesine bağlı Bingöl ilinde 2014 Eyül/Ekim ile 2015 sonlarına doğru sosyal medya hesap yöneticisi idim. "@kaçsaatolduson" adlı hesabı benle beraber Sedat (K) ve Alper/Furkan(K) isimli şahıslar kullanıyordu. Bildiğim kadarıyla Sedat (K) şu an tutuklu cezaevinde olduğunu biliyorum, Alper/Furkan (K) ise yaklaşık 2 yıldır yurt dışında firar olduğunu biliyorum, kendisinin söylediği kadarıyla eşi ve çocukları ile birlikte firar ettiğini bana telegram üzerinden konuşmamızda söylemişti. Ayrıca yine benimle aynı bölgede sekreter konumunda faaliyet gösteren Zafer (K) Abdullah PURTAŞ ın firar olduğunu ve Almanya da olduğunu biliyorum onunda eşi ve çocuklarıyla beraber gittiğini biliyorum. Serdar (K) ın eşi ve çocukları ile birlikte Yunanistan üzerinden Hollanda ülkesine geçtiğini biliyorum. Gaziantep Emniyet Mahrem Yapılanmasında il imamı olan Tarık (K) ailesi birlikte Almanya ülkesinde olduğunu biliyorum.

"JEANSBİRİ 1 MİLYONLA YAKALANDI"

Örgüt kendine bağlı son eleman kalana kadar asla faaliyetlerinden vazgeçmez. Örgüt özellikle cezaevinde olup etkin pişmanlıktan yararlanmayan şahısların eşlerine maddi yardımda bulunur, bu insanlara yardım etmek için hala örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahıslar var. Ben Gaybubet evindeyken Tarık (K) eve gelerek sana emniyette bir grup verelim, bunların eşlerinin takibini yap, maddi olarak bunların ihtiyaçlarını karşıla, biz sana para verelim sen onlara dağıt şeklinde teklifte bulundu. Ancak ben kabul etmedim . Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ancak 2015-2016 yılların arasında Gaziantep bölgesine bağlı sosyal medya hesaplarının sorumlusu Yavuz(A/K)'du. Bu şahıs Emniyet Mahrem Yapılanmasında Danışman olarak görev yapardı ancak tek işi sosyal medyaydı. Ben bu şahsı Bilgisayar ve Teknoloji öğretmeni olarak biliyorum, bu şahıs çok fazla bilgili ve donanımlı olduğu için buna Gaziantep Büyük Bölge'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında Sosyal Medya Sorumlusu oldu, bu şekilde Emniyet Mahrem yapılanmasında Sosyal Medya ayrı bir önem taşımaya başladı. Yavuz (A/K) adlı şahıs Alper/Furkan (K) adlı şahsıda tanıyacağını ve birçok hesap ve hesap kullanıcılarını bileceğini düşüyorum. Ayrıca bu şahıs Gaziantep Karataş Mahallesinde 2017 yılında "@jeansbiri" hesap adındaki Salih1 (K) Kemal AYDOĞDU ile yanında Yavuz (A/K) isimli şahısla yakalandığını ayrıca 1 milyona yakında para ile yakalandıklarını duymuştum. Salih(K) Kemal Aydoğdu'nun yanındaki şahıs bahsettiğim Yavuz (A/K) isimli şahıstır.

Nazif KARAMAN / SABAH