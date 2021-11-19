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Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik

A Haber
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Giriş: 19.11.2021 09:42
Merkez Bankası faiz indirdi, lobiler harekete geçti. Türkiye ekonomisi neden hedefte? "Faiz silahı"yla mücadeleye kim, neden karşı? Faiz indirimi üzerinden Türkiye ekonomisi neden hedef alınıyor? Millet İttifakı'nın erken seçim çığırtkanlığı planın bir parçası mı? AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yayman, milyonlarca vatandaşı ilgilenden asgari ücret ve EYT konularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! FAİZ LOBİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ HEDEF ALIYOR!
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Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
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