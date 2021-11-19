Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik

Merkez Bankası faiz indirdi, lobiler harekete geçti. Türkiye ekonomisi neden hedefte? "Faiz silahı"yla mücadeleye kim, neden karşı? Faiz indirimi üzerinden Türkiye ekonomisi neden hedef alınıyor? Millet İttifakı'nın erken seçim çığırtkanlığı planın bir parçası mı? AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yayman, milyonlarca vatandaşı ilgilenden asgari ücret ve EYT konularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

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