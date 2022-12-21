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EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 15:50
Güncelleme:21.12.2022 16:25
Milyonlarca insanın beklediği EYT için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik çalışmaların hız kazandığı sinyalini verirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da 2023 yılı girmeden masadan bu sorunu kaldırmak için mesainin sürdüğünü ve açıklamaların yapılacağı mesajını verdi. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
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