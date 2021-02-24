Diyarbakır'da evlat nöbetinin 541. gününde AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta aileleri ziyaret etti. Her kesimden annelerin evlat nöbetine destek gelirken muhalefet partilerinin suskun kalması tepkilere neden oluyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Muhalefete sert tepki gösteren Sülayman Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bu 13 şehidimizin ölümünden sorumludur." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da evlat nöbetinin 541. gününde AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta aileleri ziyaret etti. Her kesimden annelerin evlat nöbetine destek gelirken muhalefet partilerinin suskun kalması tepkilere neden oluyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Süleyman Aydın, "CHP aman ittifakımız bozulmasın aman HDP bize bir şey söylemesin diye gelmiyorlar yanımıza. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'Cumhurbaşkanı bu 13 şehidin ölümünden sorumludur', Cumhurbaşkanı mı sorumlu yoksa kendisi mi? Şehit ailelerini kaç sefer ziyaret etti? Feryatlarını duymadılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bu 13 şehidimizin ölümünden sorumludur. Niye bize sahip çıkmadılar?" dedi.