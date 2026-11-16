101 suç dosyası bulunan firari estetikle yüzünü değiştirdi! Polis yine yakaladı

Mersin'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için yüzüne estetik operasyon yaptırdığı ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, R.B.'nin yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'nin kaldığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan hükümlü hakkında yasal işlemler başlatılırken A.M. hakkında da suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.