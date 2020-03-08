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08.03.2020

Evlat nöbetinde HDP'ye ateş püskürdü: HDP neden annelerin acısını dindirmiyor?

HDP önündeki acılı annelerin evlat nöbeti 188'inci gününde devam ediyor. A Haber 'Kadınlar Günü'ne özel Diyarbakır'daki anneleri ziyaret etti. 3 Eylül günü HDP tarafından kaçırılan kuzeni Süleyman Çetinkaya için nöbet tutan Aysel Bozkurt, partiye ateş püskürdü. "HDP neden gelip buradaki annelerin acısını dindirmiyor?" diyen Bozkurt, "Babamın ölüm haberini buradaki direnişim sırasında öğrendim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve biz çok acı bir gün yaşıyoruz. Gönül isterdiki hiçbir yüreği yanık anne olmasın. Gönül isterdiki şu an dağlarda hiçbir çocuk olmasın. Gönül isterdiki hiçbir çocuk, kendi bayrağına, vatanına, askerine kurşun sıkmasın. Biz burada evlatlarımız için direnişteyiz ama HDP ne yapıyor? HDP şu anda istasyonda halaylarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Peki HDP neden gelip buradaki annelerin bu acısını dindirmiyor? Bu acısını görmüyor?" ifadelerini kullandı.

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