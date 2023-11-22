Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te! Sosyal Güvenlik Başuzmanı A Haber'de aktardı

Ev hanımlarını ilgilendiren ikinci bir torba yasa Meclis gündemine geldi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik imkanı sağlanacak. Ev hanımlarının emeklilikle ilgili beklentileri bu yeni düzenleme ile karşılanacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konu hakkındaki tüm detayları A Haber'de aktardı. İşte ev hanımlarına emeklilik detayları...