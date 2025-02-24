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Eurofighter pozu Yunanistan’ı panikletti! Yunan bakan apar topar İngiltere’ye gitti

Eurofighter pozu Yunanistan’ı panikletti! Yunan bakan apar topar İngiltere’ye gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:42
Türkiye'nin İngiltere aracılığı ile 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve görüş ötesi meteor füzesi tedarikinde son aşamaya gelindi. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu İngiltere'ye gitti ve Eurofighter önünde poz verdi. Bu durum Yunanistan'a paniğe yol açtı.
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Eurofighter pozu Yunanistan’ı panikletti! Yunan bakan apar topar İngiltere’ye gitti
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