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Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması! Satılmayan kurbanlıklar alınacak | Ödemeler ne zaman?

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 11:26
Son dakika haberi… Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağını duyurdu. Ödemeler 10 gün içerisinde hesaplarda olacak. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması
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