11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması! Satılmayan kurbanlıklar alınacak | Ödemeler ne zaman?
Son dakika haberi… Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağını duyurdu. Ödemeler 10 gün içerisinde hesaplarda olacak. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.