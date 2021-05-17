Esnafa verilecek destekler neler? 1 Haziran sonrası ne olacak? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Dün gece saatlerinde Başkan Erdoğan'ın esnafa bir takım müjdeler vereceği açıklanmıştı. Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda esnafa yönelik verilecek destek paketlerini tek tek açıklarken, ödenecek miktarları da duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca emeklilere yönelik bir müjdeyi de açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere de değinen Başkan Erdoğan 1 Haziran sonrasına da konuşmasında değindi. Başkan Erdoğan ayrıca PKK'nın Suriye sorumlusunun MİT tarafından yapılan operasyon sonucu öldürüldüğünü açıkladı.