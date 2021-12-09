09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esma komutanın hikayesi! Cesur ve başarılı bir askerdi

Esma komutanın hikayesi! Cesur ve başarılı bir askerdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 13:14
Aslında çok söz söylenebilir en güzel cümleler kurulabilir ancak o en kıymetlisiyle şereflendirildi. Şırnak'ın İdil kırsalında, Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik terör örgütünce tuzaklanan bombanın imhası sırasında şehit oldu. O cesurdu ve başarılıydı. Hiçbir erkeğin yapamayacağı bir mesleği seçmişti. O düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esma komutanın hikayesi! Cesur ve başarılı bir askerdi
Esma komutanın hikayesi! Cesur ve başarılı bir askerdi
Kemal Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor?
Kemal Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor?
Dev proje! Sayılı gün kaldı
Dev proje! Sayılı gün kaldı
Kahraman kadın komando A Haber’de!
Kahraman kadın komando A Haber’de!
Papuçdere ve Kazandere ne kadar su kaldı?
Papuçdere ve Kazandere ne kadar su kaldı?
Ne zaman açılacak?
Ne zaman açılacak?
Stratejik hamleler! Sandığa kadar...
Stratejik hamleler! Sandığa kadar...
İç İşleri Bakanlığı’ndan İETT’ye yolsuzluk soruşturması
İç İşleri Bakanlığı’ndan İETT’ye yolsuzluk soruşturması
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Kılıçdaroğlu’nun edep dışı hareketine AK Parti’den sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun edep dışı hareketine AK Parti'den sert tepki
İçişleri Bakanı Soylu’dan HDP’li vekilleri çıldırtan sözler
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
Tahir Güven’e pusu kuran terörist HDP’li Hüseyin Kaçmaz’ın evinden çıktı
Tahir Güven'e pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinden çıktı
Daha Fazla Video Göster