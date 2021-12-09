Esma komutanın hikayesi! Cesur ve başarılı bir askerdi

Aslında çok söz söylenebilir en güzel cümleler kurulabilir ancak o en kıymetlisiyle şereflendirildi. Şırnak'ın İdil kırsalında, Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik terör örgütünce tuzaklanan bombanın imhası sırasında şehit oldu. O cesurdu ve başarılıydı. Hiçbir erkeğin yapamayacağı bir mesleği seçmişti. O düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

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