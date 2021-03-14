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0){for(t=0;t
14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yalısı! "Ben değil arkadaşım" yaptı bahanesi Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yalısı! "Ben değil arkadaşım" yaptı bahanesi İki ay önce CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2019'da inşa edilen villasına usulsüz şekilde yapı kayıt belgesi aldığı haberini ekranlarınıza getirmiştik. Büyükerşen haberi doğruladı. Ancak kaçak yapıya villa denilmesine kızdı yalı diyerek düzeltti. Yaptığı usulsüzlük için üzülmediğini de sözlerine ekledi. DİĞER