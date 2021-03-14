Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yalısı! "Ben değil arkadaşım" yaptı bahanesi

İki ay önce CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2019'da inşa edilen villasına usulsüz şekilde yapı kayıt belgesi aldığı haberini ekranlarınıza getirmiştik. Büyükerşen haberi doğruladı. Ancak kaçak yapıya villa denilmesine kızdı yalı diyerek düzeltti. Yaptığı usulsüzlük için üzülmediğini de sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN