22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2023 22:03
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük hezimete uğrayan koalisyon masasının "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağı olmuştu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP ve İYİ Parti arasındaki kaosun yankıları da sürmeye devam ediyor. Seçimlerdeki hezimetin asıl müsebbiplerinin Kılıçdaroğlu ve Akşener olduğunu her fırsatta dile getiren Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti seçmeninin AK Parti ve MHP seçmeni ile CHP'den çok daha yakın olduğunu da dile getirdi.
Eski İP’li Ağıralioğlu’ndan Bay Kemal’e salvo
Eski İP'li Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca’dan tarama testi açıklaması
Bakan Koca'dan "tarama testi" açıklaması
Davutoğlu: İttifak dağılmış görünüyor
Davutoğlu: İttifak dağılmış görünüyor
Gardaş’tan Türkiye’ye anlamlı hediye
Gardaş'tan Türkiye'ye anlamlı hediye
Türkiye ve İsrail’den ortak sondaj planı
Türkiye ve İsrail'den ortak sondaj planı
Halk TV’de büyük skandal
Halk TV'de büyük skandal
Emine Erdoğan Türk kadınını anlattı
Emine Erdoğan Türk kadınını anlattı
Bombalı saldırı engellendi
Bombalı saldırı engellendi
Deprem bölgesindeki üniversiteler için flaş adım
Deprem bölgesindeki üniversiteler için flaş adım
AK Parti ve MHP’de yerel seçim hazırlıkları!
AK Parti ve MHP'de yerel seçim hazırlıkları!
Ankara’da bakterili ekmek skandalı
Ankara'da bakterili ekmek skandalı
Daha Fazla Video Göster