Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük hezimete uğrayan koalisyon masasının "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağı olmuştu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP ve İYİ Parti arasındaki kaosun yankıları da sürmeye devam ediyor. Seçimlerdeki hezimetin asıl müsebbiplerinin Kılıçdaroğlu ve Akşener olduğunu her fırsatta dile getiren Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti seçmeninin AK Parti ve MHP seçmeni ile CHP'den çok daha yakın olduğunu da dile getirdi.