12 Aralık 2022, Pazartesi
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Eski CHP'li Sevigen'den flaş '128 milyar dolar' iddiası: 6'lı masanın liderlerinden biri yüklü miktarda döviz aldı
CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı bir televizyon programında, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevigen, CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasını ortaya attığı dönemde, 6'lı masada bulunan liderlerden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söyledi. Sevigen, bu ismin kendisini açıklamaması durumunda isim de vereceğini söyledi.