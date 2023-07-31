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Esenyurt'taki tekel bayi baskınında flaş gelişme! A Haber ilk ifadelerine ulaştı

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Giriş: 31.07.2023 21:35
Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayisine düzenlenen silahlı baskın sonrası tüm şüpheliler gözaltına alınırken A Haber şüphelilerden T.Ö'nün ilk ifadesine ulaştı. T.Ö'nün ifadesinde "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği öğrenildi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Bot hesaplarla olumsuz algı çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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