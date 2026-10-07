Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor

İstanbul'da Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 17 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Aydın Baytar, Esenyurt'taki operasyondan gelişmeleri aktardı.