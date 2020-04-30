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Eş cinsellik ile aile yapısı ve kutsal değerler neden hedef alınıyor? A Haber’e özel değerlendirmeler

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30.04.2020
Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef almasıyla başlayan süreç kutsal değerlere ve aile yapısına yapılan saldırılarla devam ediyor. Eş cinsel hareket toplumun pek çok kutsal değerine saldırarak siyasi kimliğe dönüşme eğiliminde… Peki eş cinsellik ile aile kurumu neden hedef alınıyor? Kutsal değerlere neden saldırılıyor? Ailemizi bozmak isteyenlerin planı nedir? AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal A Haber ekranlarında değerlendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "LGBT bunun içine eklenecek şeyler de var tabi pedofili gibi, dünyada çok ciddi bir güç haline geldiler. Ben global bir çete olarak görüyorum. Kendilerinin de aslında bu noktada bir ideoloji oluşturduğunu düşünüyorum. Kurumlara çok ciddi baskılar yaparak norm haline gelmek için ciddi bir savaş halindeler toplumun diğer kesimleriyle…" dedi

"DEVLETLERİ BİLE TESLİM ALMIŞ DURUMDALAR"

İffet Polat, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bir din alimi bir İslam alimi ondan bir Elton John çıkmasını beklemek hata olur. Kendisi İslam'ın ve Kur-an'ın doğrularına göre hakikatleri söylüyor. Bende böyle düşünüyorum ve toplumumuzun yüzde 99'u böyle düşünüyor. Ama öyle büyük bir çeteler ki hukukçuları da arkasına alarak Diyanet İşleri Başkanı'ın sanki bir suç işlemiş gibi –psikoloji- yaratmaya çalıştılar ama tabi bunu tasvip etmemiz ve kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir çete ve devletleri bile teslim almış durumdalar. Birçok alanda hakimiyet kurmuş çetenin parasal gücü de var. Ben Diyanet işleri Başkanın vazifesini yaptığını ve bunu sıklıkla yapması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"EŞ CİNSEL HAREKETİ BÖYLE BİR AKADEMİK KILIFA BÜRÜNMEYE ÇALIŞIYOR"

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal konuyla ilgili, "Küresel, siyasal ya da sosyal bir hareket gibi değil akademiye kadar yansıyan bir çete. Bugün herhangi bir Amerikan üniversitesinde Darwin'e karşı bir makale yayınlama imkanınız nasıl yoksa giderek uluslararası platformda LGBT hareketine karşı bu imkanınız olmayacak. Eş cinsel hareketi böyle bir akademik kılıfa bürünmeye çalışıyor." diye konuştu.

"BİR MEŞRUİYET ELDE EDİNMEK İSTENİYOR"

Hakkı Öcal, "Bunun toplumda geniş yer bulması kabul görmesi sanki meşru bir hareketmiş gibi yaygın bir şekil almasına karşı bir şey söylediğiniz zaman 'Sen nefret söylemi kullanıyorsun' diyorlar. Almanya'nın sesi radyosunun bir yayınında açık ve seçik Diyanet İşleri Başkanı'nın temsil ettiği dinin inancını yansıtan sözlere ilişkin olarak 'homofobik ifadeler' lafı kullanıldı. Başka bir dinin inancına yönelik böyle bir ifade kullanılabilir mi? Kendi inancını söylüyor. Hangi dine karşı olursa olsun bir topluma hitap eden bir yerde böyle bir ifade kullanamazsınız. Bir meşruiyet elde edinmek isteniyor ama bu çatışmaya yönelik bir meşruiyet." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Amaç aile kurumunu ortadan kaldırmak

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