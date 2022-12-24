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Erzurum'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Karadeniz'de yeni gaz müjdesi

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 15:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Karadeniz gazıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız." dedi. Erdoğan, "Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak." diyerek muhalefete göndermede bulundu. 6'lı masaya da sert eleştiride bulunan Başkan Erdoğan, "Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler." ifadelerini kullandı.
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