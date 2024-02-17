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Erzincan’da maden faciası | Bakan Bayraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 12:39
Erzincan’daki maden faciası hakkında bilgi veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan iki yönlü gerçekleşiyor. Çalışmalarımız yoğunlaştı. 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında." dedi
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