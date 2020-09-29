Başlattığı işgal girişiminin ardından Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden ummadığı bir yanıt alan Ermenistan hükümeti terör örgütü PKK ile ittifaka gitti. Yüzlerce PKK'lı terörist otobüslerle Ermenistan'a oradan da Karabağ'a taşındı. Peki yaşanan bu sıcak gelişme ne anlama geliyor? İran'ın burada rolü var mı? Bundan sonra çatışmaların seyri nasıl olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Irak ve Suriye coğrafyasında giderek sıkışan terör örgütü PKK'nın Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a saldırmak için hava ve kara yoluyla sevk edildiği bilgilerini daha önce almış ve A Haber ekranlarında anlatmıştık. Bu son gelişme ise bunu belgeler niteliktedir." ifadelerini kullandı. Kara yoluyla sevk edilen PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a ulaşmasında İran topraklarını kullanıyor. İran'ın burada takındığı tavra bakılırsa Batı ile aynı dili kullandığı ortaya çıkıyor" diyerek yaşanan gelişmelerde İran'ın terör örgütüne yönelik tutarsız tutumuna dikkat çekti.