İşgalci Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden gözü dönmüş hukuk tanımaz işgalci Ermeni silahlı güçleri Azeri basın mensuplarını hedef aldı. İçtimai TV çalışanları Ermenistan silahlı kuvvetlerinin tarafından açılan ateşin hedefi oldu. Alçak saldırıda İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu. O anlara ait görüntüler kameralara anbean işte böyle yansıdı.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Azerbaycan İctimai televizyonunun bölgede bulunan ekibi saldırıya uğradı.

Terter Kapanlı köyünün girişinde Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıları görüntüleyen İctimai televizyonu ekibi Ermenistan ordusu tarafından hedef alındı.





TELEVİZYON EKİBİNE İKİ KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ

Önce ekibin aracının yakınlarına havan mermisi atıldı. İlk saldırının ardından gazeteciler hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken ikinci bir saldırı daha oldu.



Saldırılardan İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu.





Daha önce de bölgede görev yapan TRT Haber ekibinin yakınlarına havan saldırısı düzenlenmişti.