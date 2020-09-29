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İşgalci Ermenistan askerleri mevzileri terk ediyor! İşte kaçış anlarına ait yeni görüntüler
Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni görüntülerde Ermeni askerleri cephede mevzilerini bırakıp kaçma anları görülüyor. İşte işgalci Ermeni askerlerinin Azerbaycan'a ait kamikaze dronedan kaçış anına ait o görüntüler...
Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni görüntülerde Ermeni askerleri cephede mevzilerini bırakıp kaçma anları görülüyor. İşte işgalci Ermeni askerlerinin Azerbaycan'a ait kamikaze dronedan kaçış anına ait o görüntüler...