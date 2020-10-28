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Ermenistan sivilleri kalleşçe vurdu

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Giriş: 28.10.2020 12:35
Güncelleme:28.10.2020 13:31
İşgalci Ermenistan üçüncü kez insani ateşkesi ihlal etti. Berde kentine bağlı bir köyü misket bombalarıyla vurdu. Saldırıda biri çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.

Ağıtlar bu kez Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünden yükseldi. Acıların en tarifsizi düştü ocaklara.

Ermenistan 26 Ekim'de saat 08.00'de başlayan insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü smerch füzesi içinde yer alan misket bombalarıyla vurdu.

Kalleş saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. O canların içinde güzeller güzeli 7 yaşındaki Aysu da vardı. Evlat acısı yaşayan babası kelimelere dökemedi acısını öyle ki ayakta durmakta bile zorlandı.

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