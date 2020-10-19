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Haberler Galeri Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

Son dakika haberi... Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:57
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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

İşte işgalci Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı araçlar...

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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...

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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

Saldırının gerçekleştiği saatte hasar alan dairedeki duvar saati de durdu.