Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de…

Cephede köşeye sıkışan Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. A Haber ekibi teröristlerin Ermenistan ordusuna verdiği desteği gözler önüne seren bir listeye ulaştı. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak katardı.

Azerbaycan ordusu cephe hattında destan yazmaya devam ediyor. Harp meydanında hüsrana uğrayan Ermenistan ise çareyi teröristlerde arıyor. PKK/YPG ile iş birliği yapan Ermenistan'ın terörist listeyi ortaya çıktı.

DÜNYAYA GÖSTERDİ

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan ordusunun tuttuğu terör listesinin ilk kez A Haber ekranlarında dünyaya gösterdi. Liste dün Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlar sırasında bir karargah da ele geçirildi.

LİSTEDE TÜM BİLGİLER VAR

Terör listesinde Zengilan'a getirilen 60 PKK'lı teröristin isimleri yer alıyor. Liste bu teröristlerin nereden getirildikleri de belirtiliyor. Ayrıca doğum tarihleri de yazılmış.

KANITLANMIŞ OLDU

A Haber'in ulaştığı bu belge ile cephe hattında terör örgütü PKK'nın varlığı ispatlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlarda 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.