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Ermenistan neden Azerbaycan’a saldırıyor? Arkasında hangi güçler var? Perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 16.07.2020 13:18
Güncelleme:16.07.2020 13:18
Son dakika haberi... Azerbaycan – Ermenistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Peki Ermenistan’ın saldırgan tutumunun arkasında ne var? Ermenistan neden Azerbaycan’a saldırıyor? Arkasında hangi güçler var? Gazeteci Sevil Nuriyeva ile terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan – Ermenistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Peki Ermenistan'ın saldırgan tutumunun arkasında ne var? Ermenistan neden Azerbaycan'a saldırıyor? Arkasında hangi güçler var? Gazeteci Sevil Nuriyeva ile terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

RUSYA VE FRANSA AKTİF CESARETLENDİRİYOR

Gazeteci Sevil Nuriyeva: Ermenistan ve Ermenistan'ı buna kışkırtanlar ne yapmak istiyor ona odaklanmamız lazım. Ermenistan'ın içerisindeki iktidar içerisindeki kargaşayı özellikle küresel salgında başarısız siyaset yürütmesi sonucu ciddi anlamda Paşinyan hükümetine yönelik eleştiriler söz konusuydu. Ailesinin ismi de rüşvet ve yolsuzlukla çok ciddi şekilde ifade edilmeye başlandı. Paşinyan ekibi ısrarla Karabağ Ermenilerinden oluşan ,ki bunlar çok etkili grup, Ermenistan iktidarı üzerinde de çok ciddi etkisi söz konusu. Birkaç parametreden bakmamızda yarar var. Bir de küresel ve bölgesel bakış açısından bakarsak Rusya'nın ve Fransa'nın da burada aktif bir şekilde Ermenistan'ı cesaretlendirmesini görmekteyiz.

TÜRKİYE'DEN GELEN DESTEKLER SONUCUNDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Özellikle Türkiye'nin desteğini önemseyerek bir vurgu yapmak istiyorum çünkü Türkiye'den gelen destekler sonucunda Ermenistan ve Rusya basını birbirine girdi. Birincisi Sayın Cavuşoğlu'nun "Azerbaycan hangi kararı alırsa alsın" ifadeleri bu demektir ki savaş kararı da alırsa Türkiye onun yanında olacak olması. İkincisi Sayın Berat Albayrak'ın normalde siyasiler dış politika tarafından yayınlanan beyanlara önem veren bu tür konularda Ermenistan ve Rusya Bakan Albayrak'ın desteğini önemli bir şekilde manşete çıkartmış oldu. Hulusi Akar'dan gelen destek çok ciddi endişe verdi kamuoyuna farklı yorumlara neden oldu ve Sayın Erdoğan'ın beyanatı açık ve net gerçekten de Ermenistan içinde ciddi siyasi krize halkla hükümet arasında hesap isteme noktasına getirildi.

TÜRKİYE TARAFSIZ VE SEYİRCİ KALAMAZDI

Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ: Ermenistan ve Ermeniler tarih boyunca hep kullanılmış bugüne kadar yaşanmış birçok acı örnek var hala da kullanılmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Libya'da ve Rusya ile aramızda son dönemlerde gelişen ilişkiler ve aynı şekilde Azerbaycan ile yaşamış olduğumuz ilişkiler bir takım yerleri rahatsız etti. O yerler Türkiye'ye yeni bir cephe açmak sorunlu bölge haline getirmek için gayret içerisine girdiler. Türkiye'nin en hassas yerinden yaklaştılar. Bizim iki devlet ve tek millet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan bir saldırıyı konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye tarafsız ve seyirci kalamazdı.

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