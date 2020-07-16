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Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a darbe! İHA düşürüldü

Son dakika haberi... ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a darbe! İHA düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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