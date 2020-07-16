Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a darbe! İHA düşürüldü
Son dakika haberi...Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
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Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.