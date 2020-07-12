12 Temmuz 2020, Pazar
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

- sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu, olayla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2020
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede çatışmanın sürdüğü, iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtildi.

Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu, olayla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

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