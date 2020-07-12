Azerbaycan açıkladı! Ermenistan sınırında çatışma: Şehitler var
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırdı.
Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği ve 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
AZERBAYCAN'DAN ÇAĞRI
Sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum."
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.
Ermenistan ordusu sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'li yazarın koronavirüs kehaneti şaşkına çevirdi!
- ABD'den Hafter'e tepki
- Kosova'da hükümet OHAL'den vazgeçti
- Umman'dan Ayasofya tebriği
- Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
- Yiyenler dikkat! Covid-19 çıktı
- Türkiye'ye karşı şer ittifakı! Dört ülke var
- Libya güvenlik için yeni bir birim kuracak
- ABD’de askeri gemide yangın çıktı!
- Florida koronavirüs vaka sayısında rekor kırdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...