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Bakan Berat Albayrak'tan Azerbaycan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , tarafından 'a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Bakan Berat Albayrak'tan Azerbaycan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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