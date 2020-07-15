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Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamaya göre, ’a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Bakanlık, Ermenistan’a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti AZERBAYCAN ERMENİSTAN'A AİT ASKERİ ÜSSÜ NOKTA ATIŞIYLA YOK ETTİ

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